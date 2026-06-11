42 évesen meghalt az előző Vendée Globe-ot rekorddal, eltitkolt ráktól szenvedve megnyerő Charlie Dalin vitorlázó

Meghalt a világ legmenőbb földkerülő vitorlásversenyzője a francia Charlie Dalin.

Gasztrointesztinális sztróma tumortól (GIST) szenvedett két éve.

Charlie Dalin Fotó: LOIC VENANCE/AFP

Amikor a francia Charlie Dalin 2025. január 14-én óriási rekorddal, az addig csúcsot 10 nappal megdöntve futott be a négyévente megrendezett Vendée Globe nevű világhírű földkerülő vitorlásverseny céljába, a családján kívül senki sem tudta, hogy halálos betegséggel hadakozva vitte véghez az egészet.

Dalin a célban integet 2025 januárjában Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

Még a saját segítőcsapatának sem árulta el, hogy egy évvel korábban 15 centis daganatot találtak a vékonybelében és hogy immunterápiás gyógyszereket vitt magával a világ egyik legkeményebb sportversenyére, ahol a versenyzők egyedül, bármilyen külső segítség nélkül kerülik meg a Földet.

Ez már akkor lenyűgöző teljesítménynek tűnt, hát még 8 hónappal később, amikor Dalin frissen megjelent könyvében tárta a világ elé a betegségét, akkor is csak azért, hogy másokon segíthessen ezzel.

A vitorlázó 2,5 éven át harcolt a GIST nevű bélrákkal, mára virradóra halt meg egy francia kórházban. Dalin hatéves kora óta vitorlázott, tengerihajó-tervezésből volt diplomája és a hosszútávú versenyek specialistája volt. Már a megelőző Vendée Globe-on is ő futott be elsőnek, de utóbb, időjóvárásoknak köszönhetően visszasorolták másodiknak. A következő alkalommal már nem volt vita, hogy ő a legjobb a világon.