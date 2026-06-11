42 évesen meghalt az előző Vendée Globe-ot rekorddal, eltitkolt ráktól szenvedve megnyerő Charlie Dalin vitorlázó

Amikor a francia Charlie Dalin 2025. január 14-én óriási rekorddal, az addig csúcsot 10 nappal megdöntve futott be a négyévente megrendezett Vendée Globe nevű világhírű földkerülő vitorlásverseny céljába, a családján kívül senki sem tudta, hogy halálos betegséggel hadakozva vitte véghez az egészet.
Még a saját segítőcsapatának sem árulta el, hogy egy évvel korábban 15 centis daganatot találtak a vékonybelében és hogy immunterápiás gyógyszereket vitt magával a világ egyik legkeményebb sportversenyére, ahol a versenyzők egyedül, bármilyen külső segítség nélkül kerülik meg a Földet.
Ez már akkor lenyűgöző teljesítménynek tűnt, hát még 8 hónappal később, amikor Dalin frissen megjelent könyvében tárta a világ elé a betegségét, akkor is csak azért, hogy másokon segíthessen ezzel.
A vitorlázó 2,5 éven át harcolt a GIST nevű bélrákkal, mára virradóra halt meg egy francia kórházban. Dalin hatéves kora óta vitorlázott, tengerihajó-tervezésből volt diplomája és a hosszútávú versenyek specialistája volt. Már a megelőző Vendée Globe-on is ő futott be elsőnek, de utóbb, időjóvárásoknak köszönhetően visszasorolták másodiknak. A következő alkalommal már nem volt vita, hogy ő a legjobb a világon.