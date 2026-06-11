„A Morettik tudták, hogy a bár kigyulladhat” – állítják a svájci szilveszteri tűzvész áldozatainak ügyvédei

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel és gondatlanságból elkövetett gyújtogatással vádolják a svájci Crans-Montana síparadicsomban található Le Constellation bár tulajdonosait a 41 halálos áldozatot és több mint száz sérülést okozó tragikus szilveszteri tűzvész miatt.

A többnyire tizenéves áldozatok ügyvédjei azonban arra kérik az ügyészeket, hogy súlyosbítsák a vádat.

Ennek azért érzik szükségét, mert előkerült egy csoportos WhatsApp-üzenetváltás 2019-ből, ami alapján a hely tulajdonosai, Jessica és Jacques Moretti már akkor tisztában voltak vele, hogy a csillagszórók könnyen lángra lobbanthatják a mennyezeti hangszigetelő habot – ahogy az meg is történt a 2025-ös szilveszteri éjszakán.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

Az egyik elhunyt családját képviselő ügyvéd azt mondta, „a Morettik tudták, hogy a bár kigyulladhat”, tehát „tisztában voltak a kockázattal, és elfogadták azt”.

A bártulajdonosok ügyvédje nonszensznek nevezte az állításokat. Szerinte a házaspár azért sem láthatta előre a halálos veszélyt, mert egyikük a tragédia éjszakáján a helyszínen volt. „A jelenléte a legjobb alibi erre az abszurd vádra” – mondta az ügyvéd. (via Guardian)