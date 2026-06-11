Az ukrán rendőrfőnök szerint tizenéves lányokat vesznek rá az oroszok, hogy csábítsanak el ukrán katonákat és öljék meg őket

Az ukrán rendőrfőnök azzal vádolta Oroszországot, hogy tizenéves ukrán lányokat toboroz ukrán katonák meggyilkolására. Ivan Vyhivskyi egy 17 éves lány letartóztatása után beszélt erről, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy orosz ügynök utasítására meggyilkolt egy katonát. A nő a vád szerint a Telegramon kommunikált egy férfivel, aki valószínűleg az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) ügynöke volt.

A rendőrfőnök egy interjúban arról beszélt, idén már hatszor előfordult, hogy a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül szerveztek bérgyilkosságokat, amikből egyet megakadályoztak.

„Az agresszor állam titkosszolgálatai által szervezett és ukrán állampolgárok által végrehajtott, előre megtervezett gyilkosságokról van szó” – mondta.

Fotó: MARIANNA KOTYK/NurPhoto via AFP

Szerinte az orosz toborzók könnyű pénzszerzés lehetőségével kecsegtették a lányokat, és távolról koordinálták a cselekedeteiket. A fiatal nőket arra utasították, hogy társkereső oldalakon ismerkedjenek ukrán katonákkal, és pénzt kaptak ahhoz, hogy a találkozóra lakást béreljenek.

Megmondták nekik, hol szerezhetnek metadont – ami fájdalomcsillapító, kábítószer és nagy arányban halálos -, és azt keverjék bele az italukba.

A letartóztatott 17 éves nő is kapott egy kristályos anyagot tartalmazó csomagot, ami a nyomozók szerint metadon lehetett.

Az FSZB nem kommentálta a nyilatkozatot. Az orosz biztonsági szolgálatok cserébe azzal vádolják Kijevet, hogy oroszokat toboroz bombamerényletek elkövetésére Oroszországban. (Reuters)