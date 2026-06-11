Itt a 444 vb-s fantasy ligája

A 444-nél a nagy futballtornák, Eb-k és vb-k alatt régóta játszunk fantasyfocit. Eddig ez többnyire belső szerkesztőségi játék volt, legfeljebb előfizetői klubunk, a Közért tagjait hívtuk meg a ligánkba. A 48 csapatosra bővített vb miatt most mi is bővítünk: nyilvánosan meghirdetjük a ligát, vagyis bárki csatlakozhat, akinek van kedve velünk játszani.

A játék lényege egyszerű: egy 100 milliós keretből kell összeállítani a csapatot – 2 kapust, 5 védőt, 5 középpályást és 3 csatárt –, a játékosok pedig a valódi meccseken nyújtott teljesítményük alapján hoznak pontokat.

Egy vébén ez különösen szórakoztató, mert rövid idő alatt nagyon sok minden történik, és mindig akadnak váratlan hősök. Bele lehet tenni hosszú órákat a tökéletes csapat keresésébe, de az is működhet, ha valaki egyszerűen csak összerakja a neki szimpatikus játékosokat. Sőt, egyáltalán nem kizárt, hogy végül az utóbbi módszer jön be. A játékot az nyeri, akinek a csapata a legtöbb pontot szerzi.

A 444 fantasy-vébéje így a torna egyik kis mellékszála lehet: követhető szerkesztőségi verseny, telis tele nagy bénázásokkal és zseniális megérzésekkel.



Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Akinek már van csapata, EZEN A LINKEN – vagy a H5TBR68O kóddal, esetleg a 444 Fantasy névvel – tud csatlakozni a ligához. Akinek még nincs, csütörtök 21 óráig létrehozhat egyet, és utána ugyanott csatlakozhat.

Természetesen később is lehet csapatot létrehozni, csak akkor az első forduló pontjai nem számítanak bele.

Jó játékot mindenkinek, aki elakadt, írjon a benicsm@444.hu címre, és megpróbálok segíteni!