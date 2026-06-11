Többmilliós sérelemdíjat fizethet a TV2 és a Mediaworks az újbudai polgármesternek

A kormánymédia több médiuma – beleértve az Origót, a TV2-t és a Pesti Srácokat – megsértette László Imre újbudai polgármester jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, amikor a 2019-es önkormányzati választások idején valótlanul híresztelték, hogy nem kívánt intim közeledést kezdeményezett, illetve erőszakkal próbált kapcsolatot létesíteni. A Fővárosi Törvényszék első fokon meghozott döntése szerint mindezért összesen nyolcmilliós sérelemdíjat ítélt meg. Az ítélet elsőfokú, még nem jogerős, az alperesek fellebbezhetnek.

László Imre újbudai polgármester 2022 őszén a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

„Hét év telt el, de a bíróság végül kimondta az igazságot. Az ítélet egyértelmű: a velem szemben megfogalmazott súlyos állítások hazugságok voltak. Egy jogállamban fontos, hogy a rágalmaknak következménye legyen, és ne lehessen büntetlenül tönkretenni emberek becsületét, családját és életművét politikai haszonszerzés reményében” – reagált László Imre, aki a kampány ellenére a szavazatok több mint felével győzte le a kerületet 2010 óta vezető fideszes Hoffmann Tamást.