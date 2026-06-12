A tervezettnél kicsivel nagyobb pedagógus-béremelés jöhet

A pedagógusok és oktatók 2026-os béremelését bocsátotta társadalmi egyeztetésre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium pénteken a kormány honlapján. Az egyeztetés tartalmi összefoglalója szerint az előző kormány az Európai Bizottság felé az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében vállalta, hogy a magyarországi átlagos tanárbért 2025. január 1. és 2031. december 31. között folyamatosan a magyarországi felsőfokú végzettségűek átlagbérének legalább 80 százalékán biztosítja.

Viszont a 2026. márciusi béradatok alapján a pedagógus illetmény beállási szintje jelenleg nem éri el a diplomás átlagbér 80 százalékát. Hogy ez megtörténjen, az év eleji 10 százalékos emelésen felül még 0,4 százalékpontnyi emelésre van szükség. A korrigált béremelésnek 2026. január 1-jével visszamenőlegesen kell megvalósulnia. Az erről szóló rendeletről a Bizottság felé vállaltak szerint legkésőbb 2026. június 30-ig kell kormánydöntésnek születnie, ellenkező esetben az uniós támogatást érintő visszafizetési kötelezettség felmerülhet.