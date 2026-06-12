Agyonlőttek egy újságírót Mexikóban

Megöltek egy újságírót Mexikó keleti részén, Veracruz államban– írja az MTI.

Luis Ángel López Valdez halálát munkaadója, a Vanguardia de Veracruz című lap jelentette be a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a férfit Poza Rica városában lőtték agyon.

„A halála nem marad büntetlenül”

– írták a bejegyzésben. Az államban idén ez már a második újságírógyilkosság volt.

Egy újságíró meggyilkolása után rendőrök járőröznek Veracruz államban 2019-ben. Fotó: VICTORIA RAZO/AFP

Mexikó a világ egyik legveszélyesebb országa az újságírók számára: a Riporterek Határok Nélkül (RSF) szerint a latin-amerikai országban 1994 óta több mint 150 sajtómunkást öltek meg, közülük kilencet tavaly. Az RSF kiemelte, hogy a legtöbb újságírót a szervezett bűnözés sújtotta térségekben éri támadás. Egy másik szervezet adatai szerint a legveszélyesebbnek számító Veracruzban 2000 óta 33 újságírót öltek meg.

Az RSF a közösségi médiában közzétett felhívásában vizsgálatot sürgetett López Valdez halála ügyében, és emlékeztetett arra is, hogy Mexikó közben a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik társházigazdája. Az ország hatóságai a maja mitológia egyik istenségéről elnevezett Kukulkán-terv keretében csaknem 100 ezer rendőr, katona és biztonsági magáncég kivezénylésével igyekeznek biztosítani a világbajnokság mexikói helyszíneit, Claudia Sheinbaum elnök pedig leszögezte: kormánya kész garantálni a meccsekre érkezők biztonságát. López Valdezt alig néhány órával a nyitómeccs előtt ölték meg.