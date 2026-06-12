Csányi Sándornak jól indul a hétvége: 1,7 milliárdnyi OTP-részvénnyel lett gazdagabb

Pénteken tett közzé rendkívüli tájékoztatást a tőzsde honlapján az OTP „Vezetői feladatokat ellátó személyek tranzakciója” tárggyal, amiben arról tájékoztattak, hogy a bankcsoport több vezetője élt a kedvezményes részvényvásárlási program keretében biztosított részvényopcióval.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A jelentés szerint Csányi Sándor szerdán 14 517 darab, majd csütörtökön további 26 457 darab részvényt kapott. Az egyszerűség kedvéért a pénteki záróárral számolva – ami 41 500 forint volt – ez nagyjából 1,7 milliárd forintnyi értékpapírt jelent. Az OTP a múlt évet 35 100 forinton zárta, idén tehát nagyjából 18 százalékot erősödött eddig.

A részvényopciós programban a bank további nyolc vezetőjének tranzakciójáról tájékoztattak. Hárman több mint tízezer darabos csomagokat kaptak, egy vezető közel tízezrest a többi négy 2-4 ezer darabos tételeket.