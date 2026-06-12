Gyanús halálesetek miatt exhumálnak négy holttestet a dunapataji temetőkben

Több, az elmúlt időszakban bekövetkezett gyanús haláleset miatt lezárják jövő héten a Bács-Kiskun megyei Dunapataj mindkét temetőjét – értesült a 444. Információink szerint négy holttestet exhumálnak majd. Értesülésünket, részletek közlése nélkül, a település polgármestere és temetkezési vállalkozója is megerősítette.

A helyi temetkezési vállalkozó telefonos érdeklődésünkre annyit mondott, hogy valóban lezárják a temetőket hatósági intézkedés miatt a jövő héten, és hogy négy személy holttestét fogják kiemelni a sírból. Részleteket azonban nem közölt arról, hogy milyen okból rendelték ezt el. Csak annyit tett hozzá, hogy a temető lezárása idején senki nem látogathatja a sírhelyeket, illetve temetéseket sem tartanak – ez utóbbiból egyébként hetente általában egy szokott lenni a településen.

Dusnoki Csaba polgármester telefonon elmondta: kedden és szerdán zárják le a két temetőt (a településen egy-egy katolikus és református temető működik, illetve van egy régi zsidó temetőjük is). „A rendőrség kezdeményezte az elhaltak testének megvizsgálását bűncselekmények gyanújával összefüggésben, azt vizsgálják, hogy nem idegenkezűség okozta-e a halálukat” – fogalmazott a polgármester a hatóságoktól kapott tájékoztatás alapján. Azokban a házakban ugyanis, ahol a holttesteket találták, vagyon elleni bűncselekmények nyomaira bukkantak, és most azt vizsgálják, történt-e személy elleni bűncselekmény is.

A dunapataji katolikus temető a Google utcaképén Fotó: Google Street View

Az ügyről megkérdeztük a rendőrséget és a megyei kormányhivatalt is. Ez utóbbi írásban az alábbi választ adta: „Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal együttműködik a nyomozó hatósággal, azonban a folyamatban lévő eljárásra tekintettel részletesebb tájékoztatást nem tud adni. Tájékoztatjuk, hogy a temető lezárása nem tartozik hatóságunk jogkörébe.” A csütörtökön az ORFK Kommunikációs Szolgálatához küldött kérdésemre péntek délelőtt a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság válaszolt, de csak annyit, hogy a megkeresésemet fogadták.

Meg nem erősített információink szerint idén bekövetkezett halálesetek ügyében indult eljárás. Úgy tudjuk, mint a négy áldozat egyedülálló, többnyire idős személy volt. A holttesteket mind a négy esetben a reggeli órákban találták meg, több halálesetről tudni, amikor este a későbbi áldozatnak még semmi baja nem volt.