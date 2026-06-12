Kémteknősökre és kémhalakra figyelmeztet a kínai állambiztonsági minisztérium

A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztetett a kínai állambiztonsági minisztérium, szerintük egyes külföldi szervezetek felderítőbójákat, pilóta nélküli vízi járműveket, valamint úgynevezett „kémteknősöket” és „kémhalakat” is bevethetnek érzékeny adatok gyűjtésére.

A minisztérium azt írta, ezek a külföldi szervezetek többek között a tengervíz hőmérsékletére, sótartalmára, sűrűségére és az áramlatokra vonatkozó adatokat gyűjthetnek. Az ilyen információk alkalmasak lehetnek úgynevezett „vízalatti térképek” elkészítésére. Ezek az adatok segíthetnek a kínai part menti védelmi rendszerek feltérképezésében, a haditengerészet mozgásának elemzésében, valamint a tengeri nyersanyagkészletek felmérésében.

A mesterséges intelligenciával működő robothal egy kínai kiállításon. Fotó: DU ZIXUAN/Xinhua via AFP

A közlemény szerint az elmúlt években jelentősen bővült a tengeri hírszerzés eszköztára. A minisztérium példaként említette

a tengerfenéki kommunikációs kábelek megfigyelését, a víz alatti lehallgatórendszereket, a pilóta nélküli vízi járműveket, a kutatási expedíciónak álcázott felderítőplatformokat, valamint a „kémteknősöknek” és „kémhalaknak” nevezett eszközöket.

A tárca szerint ezek az olcsó és nehezen észlelhető eszközök különösen nagy kihívást jelentenek a biztonsági szerveknek. A nyílt tengeren működő berendezéseknél gyakran az eredet és az üzemeltető kilétének megállapítása is nehéz, ami a felelősségre vonást is megnehezíti.

A minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajótulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, és jelentsék a hatóságoknak az ismeretlen bójákat, illetve más gyanús eszközöket. (MTI)