Megérdemelten nyert Dél-Korea a cseh szövetségi kapitány szerint

Miroslav Koubek, a cseh válogatott szövetségi kapitánya szerint Dél-Korea együttese jobb és gyorsabb volt, ezért győzték le őket 2-1-re a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulójában.

„Elkövettünk néhány hibát, de helyzeteket is kialakítottunk, ellenfelünk azonban nagyon gyors volt. A jobb csapat nyert”

– mondta az edző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Fotó: Francisco Guasco/MTI/MTVA

A második félidőben Ladislav Krejcí szép fejesgóllal szerezte meg vezetést a cseheknek, de Hvang Inbom nem sokkal később egyenlített, majd a csereként beállt O Hjongju megszerezte a győztes gólt.

Koubek elégedett volt csapata harcosságával, ugyanakkor úgy véli, a folytatásban támadóbb felfogásra és a kapuhoz közel, az utolsó harminc méteren kreatívabb futballra lesz szükségük. „Támadásban van hová fejlődnünk” – jegyezte meg Koubek, akinek együttese hat veretlen mérkőzés után kapott ki ismét. Szerinte azért jobb teljesítményre lesz szükség olyan kulcsjátékosoktól, mint a csatár Patrik Schick és a támadó középpályás Pavel Sulc. Mindkettőjüket a második félidőben cserélte le, miután a nagy melegben kimerültnek tűntek.

A győztes dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya, Hong Mjongbo elmondta: csapata pontosan betartotta a mérkőzés előtt adott utasításait. „A meccs előtt két dolgot kértem tőlük: ne adják fel az utolsó pillanatig, és csapatként játsszanak” – mondta a sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy a folytatásban azért hatékonyabban kell majd kihasználniuk a helyzeteiket.

A csehek legközelebb jövő csütörtökön lépnek pályára Atlantában a Dél-afrikai Köztársaság ellen. Az ázsiai együttes jövő szerdán a társházigazda Mexikóval játszik majd Guadalajarában. (MTI)