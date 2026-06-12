Meghalt Badzsrakitijabha, a thaiföldi királylány

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

Negyvenhét évesen elhunyt Badzsrakitijabha Mahidol hercegnő, Maha Vadzsiralongkorn thaiföldi király legidősebb lánya. A jogász végzettségű hercegnő csütörtök este halt meg egy bangkoki kórházban, ahová három éve került be eszméletlen állapotban.

A hercegnő 2022 decemberében esett össze egy bakteriális fertőzés, és az abból fakadó szívbetegség következtében. Ezt követően több mint három évig volt kómában. A királyi palota közleménye szerint állapota végül egy hasi fertőzés miatt fordult válságosra, ami a halálához vezetett.

Badzsrakitijabha hercegnő kiemelkedő jogi pályát futott be: a Cornell Egyetemen szerzett jogi doktorátust, majd rövid ideig Thaiföld ENSZ-képviseletén dolgozott New Yorkban. Hazatérése után ügyészként tevékenykedett, 2012 és 2014 között Thaiföld ausztriai nagykövete volt. Később az igazságügyi reformok és a női fogvatartottak helyzetének javítása mellett kötelezte el magát; az ENSZ jószolgálati nagyköveteként végzett munkája is hozzájárult a női fogvatartottakkal való bánásmódra vonatkozó ENSZ-szabályzat elfogadásához.

Bár a thaiföldi trónöröklési szabályok a férfi örökösöket részesítik előnyben, közszolgálati tapasztalata miatt időről időre felmerült, hogy egy jövőbeli uralkodó mellett régensként is fontos szerepet kaphat. Röviddel megbetegedése előtt befolyásos tisztségre nevezték ki a királyi testőrségen belül.

Királylány és király egy gyászoló alattvaló kezében Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

Anutin Csarnvirakul miniszterelnök televíziós beszédében úgy fogalmazott: a hercegnő igazságosabb és emberségesebb társadalomért végzett munkája maradandó erkölcsi örökséget hagy maga után.

A nép által szeretetteljesen Bha hercegnőnek becézett királylány az egyetlen gyermek a X. Ráma néven uralkodó 73 éves thaiföldi király első házasságából, akinek négy házasságból összesen hét gyermeke született. Az uralkodó még nem nevezte meg, hogy melyikét gyermekét szeretné látni utódjaként a trónon. (MTI)