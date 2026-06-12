Elalvás okozhatta a nyolc halálos áldozattal járó reggeli baleseteket az M1-esen

Egymás után két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr közelében. Nyolcan meghaltak – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Az első baleset péntek hajnalban, 4:30 körül történt az M1-es autópálya 114-es kilométerénél, ahol egy teherautó munkagépnek ütközött. A jármű az ütközés után kigyulladt, a teherautó sofőrje a helyszínen meghalt.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Nem sokkal később, 5:10 körül, a 113-as kilométernél egy kisbusz hajtott bele egy, az előző baleset miatt álló teherautóba. A kisbuszban kilencen utaztak: heten a helyszínen meghaltak, ketten megsérültek.

Frissítés (14:01):

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy elalvás okozhatta a baleseteket.

Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amiben eddig tisztázatlan körülmények között – vélhetően elalvás miatt – egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométernél, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében, újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerénél, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz – feltehetően szintén elalvás miatt – nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten meghaltak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak.

A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte. Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom. A balesetek körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják.

