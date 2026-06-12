Váratlanul lemondott a védelmi miniszter, válságban a brit kormány

Lemondott csütörtökön John Healey brit védelmi miniszter, mert elégtelennek tartja a fegyveres erők finanszírozását. Csütörtök este, hasonló indokokkal benyújtotta lemondását Alistair Carns, a fegyveres erőkért felelős védelmi minisztériumi államtitkár, a tárca második embere is.

A Guardian szerint Keir Starmer eddig is instabil miniszterelnöksége ezzel az összeomlás szélére sodródott,

mivel a védelmi miniszter váratlan lemondása aláásta biztonságpolitikai hitelességét, és azzal fenyeget, hogy megsemmisíti megmaradt politikai tekintélyét.

Healey és Starmer Washingtonban Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Healey, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a indokolta váratlan, a brit médiában és a politikai szereplők körében egyaránt nagy meglepetést keltő távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne.

A leköszönő miniszter felidézte, hogy januárra elkészült az új védelmi beruházási terv - Defence Investment Plan (DIP) -, amely rögzítette, hogy a brit haderőnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie. „Azóta azonban Ön nem volt képes, a pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó biztosítani azokat a forrásokat, amelyekre a nemzetnek szüksége van az ország megvédésére a növekvő fenyegetések jelenlegi időszakában” - fogalmazott lemondását bejelentő, személyesen Starmernek címzett levelében a távozó miniszter.

A védelmi beruházási tervet még nem hozták nyilvánosságra, és csütörtöki levelében Healey kiemelte, hogy a csomagtervben szereplő pénzügyi előirányzatokat ő is csak hétfőn látta először teljes részletességükben. Ezek szerinte „jócskán elmaradnak” attól az összegtől, amelyre az ország védelméhez „a mostani veszélyes időkben” szükség lenne. Ebben a helyzetben olyan döntéseket lenne kénytelen meghozni, amelyek visszavetnék a brit fegyveres erők harci felkészültségét, hadműveleti helyzetekben növelnék az állományra leselkedő kockázatokat, és mindezek miatt gyengítenék az ország biztonságát is.

Nem hivatalos források szerint a védelmi beruházási terv 13,5 milliárd fonttal (5600 milliárd forinttal) növelné a brit védelmi kiadásokat a következő négy évben, és a fegyveres erők számos magas rendfokozatú vezetője is jelezte az utóbbi időszakban, hogy ez az emelés messze elmarad a szükséges mértéktől. Lemondását bejelentő csütörtöki levelében John Healey közölte: meggyőződése szerint a brit védelmi kiadásoknak 2030-ra el kellene érniük a hazai össztermék (GDP) 3 százalékát. Szerinte a jelenlegi pénzügyi előirányzatok alapján abban az évben csak 2,68 százalék lenne a GDP-arányos brit védelmi költségvetés.

Starmer és Healey egy vadászgép előtt Fotó: RICHARD POHLE/AFP

John Healey felidézte Starmer minapi kijelentését, amely szerint a brit és a szövetséges hírszerzési szolgálatok egybehangzó helyzetértékelése szerint Oroszország már 2030-ban támadást indíthat a NATO ellen. Healey ebben a helyzetben nem tud elfogadni egy olyan védelmi beruházási tervet, amely nem biztosítja a brit fegyveres erőknek a szükséges pénzügyi forrásokat, ezért nem maradt egyéb választási lehetősége, mint az, hogy benyújtsa lemondását.

Néhány órával később lemondott a brit védelmi minisztérium második legmagasabb beosztású tisztviselője, Alistair Carns, a fegyveres erőkért felelős államtitkár is, aki 24 évig volt a királyi tengerészgyalogság elit kommandós alakulatának tagja, és négyszer is szolgált az afganisztáni fronton. Csütörtök este nyilvánosságra hozott, szintén Starmernek címzett levelében úgy fogalmaz: a védelmi beruházási tervet nem azokra a fenyegetésekre dolgozták ki, amelyekkel az ország szembesül, és a programban szereplő finanszírozási források elégtelenek.

A volt államtitkár a brit kormány egészének működéséről is súlyos bírálatokat fogalmazott meg. Azt írta: a kormányzati gépezet sorvadásnak indult, hónapokig váratnak magukra olyan döntések, amelyeket néhány nap alatt meg lehet hozni, az egyes minisztériumok nem a felmerülő problémákkal, hanem egymással küzdenek, és mindeközben gyengül az intézményrendszerbe vetett lakossági bizalom.

Keir Starmer miniszterelnök csütörtökön késő este bejelentette, hogy John Healey volt védelmi miniszter utódjaként Dan Jarvist, a belügyminisztérium eddigi nemzetbiztonsági államtitkárát nevezte ki. (Guardian, MTI)