Leomlott egy 500 éves szász erődtemplom fala Erdélyben

Vasárnap reggel leomlott a muzsnai szász erődtemplom északi fala, illetve annak egy jelentős része. Az erdélyi, Szeben megyei falu evangélikus temploma 1485 és 1498 között épült, valamikor hármas várfal védte. A templom ma is fontos műemlék, öt tornya megkapó látvány, azután is, hogy a szász lakosság Ceaușescu alatt áttelepült Németországba.

Fotó: Romániai Kulturális Minisztérium

Vasárnap hajnalban azonban a képek tanúsága szerint elég nagy darabon leomlott a fal északi része. 2017-ben ez az északi torony már olyan rossz állapotban volt, hogy sürgősségi beavatkozással kellett stabilizálni - ezek a tartó- és biztonsági munkálatok azonban a jelek szerint nem hoztak valódi megoldást, hiszen a középkori fal néhány év múlva most mégiscsak leomlott.

Fotó: Romániai Kulturális Minisztérium

Személyi sérülés nem történt, most a rendőrség biztosítja a területet, a hétvégére tervezett túrákat értelemszerűen lemondták. A román kulturális minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a helyzetet, és meghatározni a szükséges intézkedéseket.