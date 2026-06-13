Több azonosítatlan objektum repkedett Budapest és Moszkva között – újabb ufóaktákat hozott nyilvánosságra a Pentagon

A Pentagon nyilvánosságra hozta az azonosítatlan repülő tárgyak bizonyítékairól szóló anyagok harmadik adagját. Ez a pakk 72 dokumentumot tartalmaz különböző évekből az FBI, a CIA és a Pentagon archívumából. Tartalmaznak tanúvallomásokat, videófelvételeket és a megfigyelt objektumok művészi ábrázolásait. Számos dokumentum említi gömbök vagy világító gömbök észlelését az Egyesült Államok északkeleti részén.

A közzétett dokumentumok között van ugyanakkor egy 1956-os CIA-jelentés, ami egy magyar születésű amerikai állampolgár vallomását tartalmazza. Elmeséli, hogy Budapesten élő unokahúga 1955 novemberében levelet küldött neki, amelyben azonosítatlan repülő tárgyakat írt le. „Az úgynevezett repülő csészealjak miatt hetek óta idegesek az emberek... Biztos vagyok benne, hogy már olvastak erről az újságokban: ezeknek a tárgyaknak a sebességét óránként 12 000 kilométerre becsülték” – áll a levélben.

A dokumentum tartalmaz egy rajzot is, amely ezen objektumok építését ábrázolja Budapest és Moszkva közötti útvonalukon.

Fotó: Pentagon

Donald Trump még februárban rendelte el az ufóakták nyilvánosságra hozatalát, az ügy iránti „óriási érdeklődésre” hivatkozva. Mindez azután történt, hogy Barack Obama volt amerikai elnök egy interjújában azt mondta, az idegenek valóságosak, habár ő személy szerint még nem látta őket. A Pentagon május 8-án és 22-én tette közzé a dokumentumok első két adagját egy erre a célra létrehozott weboldalon. (Meduza)