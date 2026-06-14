A szlovák államfő sem tudja túltenni magát Magyar Péter kijelentésén

Peter Pellegrini a szlovák JOJ 24 kereskedelmi hírcsatorna politikai műsorában a szlovák-magyar kapcsolatokra is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a nemzeti összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint „Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos”.

A szlovák államfő azt mondta: nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat.

„Nem tartom jó retorikának, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne”,

mondta a TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint Peter Pellegrini Magyar Péter korábbi megfogalmazása és Felvidékkel kapcsolatos kijelentései kapcsán.

Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A szlovák államfő kijelentette: bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására.

Magyar Péternek kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos, korábban Juraj Blanár szlovák külügyminiszter visszautasította. Ő kicsit határozottabban fogalmazva azt mondta:

„Visszautasítom az ilyen történelemszemléletet. Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke! Az önök és így a mi határaink is világosan ki vannak jelölve az első világháborút követő trianoni béketárgyalásoknak köszönhetően, és megerősítve a második világháború után, amikor mellesleg Magyarország a legyőzöttek oldalán állt”.

Egyben visszautasította a határoknak, illetve Szlovákia területi egységének és szuverenitásának bármiféle kétségbevonását. (via MTI)