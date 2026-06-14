Drónokkal figyelnék a cápákat egy ausztrál strandon

Felülvizsgálja az illetékes hatóság az ausztráliai Coogee Beach felett repülő drónokra vonatkozó korlátozásokat, hogy Új-Dél-Wales állam vízimentői drónokkal is figyelhessék a cápákat. A lépésre azután kerül sor, hogy egy szombati támadásban egy nő életveszélyesen megsérült.

A mentőszolgálatokat szombat reggel riasztották a kelet-sydney-i Coogee Beachre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy 35 éves nőt a parttól mintegy 30 méterre megharapott egy nagy testű cápa. A nő állapota kritikus, de stabil, súlyos sérüléseket szenvedett a bal lábszárán és a karjain.

A támadás után Coogee Beachet és a város Randwick kerületének más strandjait 24 órára lezárták. A rendkívüli intézkedések keretében drónok pásztázták a környéket cápák után kutatva.

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„Nagyon nehéz nyár volt ez Sydneyben a cápák jelenléte és a cápatámadások miatt, és ezt az új-dél-walesi kormány nagyon-nagyon komolyan veszi” – mondta Tara Moriarty, Új-Dél-Wales mezőgazdasági minisztere.

Moriarty szerint a kormány új intézkedéseket is mérlegel az úszók védelmére, köztük drónok és más technológiai eszközök bevetését.

Az ausztrál vízimentők drónokat is használnak a cápák megfigyelésére, Coogee Beach fölött azonban a Sydney Kingsford Smith repülőtér légifolyosója miatt korlátozások vonatkoztak a kereskedelmi drónhasználatra.

A támadás után a polgári légiközlekedési hatóság szóvivője közleményben jelezte, hogy megvizsgálják a jelenlegi szabályok módosítását. (Reuters)