Emberölés miatt keresi a rendőrség a 18 éves Rikárdót, akit már 15 évesen is köröztek emberölés kísérlete miatt

A Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot adott ki Lunka Rikárdó ellen, az ügyben a Monori Rendőrkapitányság jár el. A hatóság a 2007-es születésű, kistarcsai illetőségű férfit emberölés bűntette miatt körözi; az elfogatóparancsot 2026. június 9-én bocsátották ki.

Lunka Rikárdó Fotó: Police.hu

A Monori Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Lunka Rikárdó hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen.

A fiatalnak nem ez az első ügye a hatóságokkal. Már 15 éves korában is körözte őt a rendőrség emberölés kísérlete miatt.