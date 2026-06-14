Gólt is szerzett Curacao, de a németek azért simán hozták a papírformát

Németország 7-1-ra legyőzte Curacaót a labdarúgó-világbajnokság E csoportjában, és magabiztos győzelemmel kezdte a tornát.

A mindössze 444 négyzetkilométeres, alig 150 ezer lakosú Curacao már a meccs előtt történelmet írt: a karibi sziget válogatottja első alkalommal jutott ki a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel pedig a valaha volt legkisebb népességű ország lett, aminek csapata szerepelhet a tornán.

Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty Images via AFP

Attól tekintsünk el, hogy Curacao formálisan nem független állam, hanem a Holland Királyság autonóm országa. A futballban ez nem egyedi helyzet: Skócia vagy Wales sem önálló állam, mégis külön válogatottal indulhat a nemzetközi versenyeken. A válogatott élén a holland futball egyik legendás alakja, Dick Advocaat áll, aki a torna első mérkőzésének napján 78 évesen és 260 naposan minden idők legidősebb világbajnoki szövetségi kapitánya lett.

A karibi szigetnek alig 150 ezer lakosa van, de egyáltalán nem arról van szó, hogy egy pécsnyi ember ki tudott állítani egy vébére kijutó csapatot. Ahogy azt írtuk is, a 26 fős curacaói keretből 25-en Hollandiában születtek és lettek focisták, sokan közülük játszottak is a holland korosztályos válogatottakban. Az egyetlen curacaói születésű játékos, az egyébként kínai felmenőkkel rendelkező Tahith Chong szintén Európában játszik gyerekkora óta.

Az egyetlen kivétel Tahith Chong, aki valóban Curacaón született, ám már gyerekként Európába került, és teljes futballkarrierje Hollandiához kötődik. A Manchester United egykori játékosa ráadásul kínai felmenőkkel is rendelkezik, ami jól mutatja a sziget és a holland gyarmati múlt sokszínű örökségét.

A világbajnokságon rögtön az egyik legnehezebb ellenfél jutott nekik, a négyszeres világbajnok Németország. A papírforma gyorsan érvényesült, Felix Nmecha már a hatodik percben megszerezte a vezetést a németeknek.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A kis karibi válogatott azonban nem omlott össze. Fokozatosan belenőtt a mérkőzésbe, bátran játszott, és a 21. percben Livano Comenencia egy megpattanó lövéssel ki is egyenlített. Ezzel megszületett Curaçao történetének első világbajnoki gólja is.

Egy interneten terjedő statisztika szerint Comenencia több gólt lőtt Németországnak, mint Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Andrés Iniesta és Wayne Rooney együttvéve világbajnoki, Európa-bajnoki és barátságos mérkőzéseken. Nem rossz társaság.

Azért a németek még az első félidő végén Schlotterbeck fejesével és Havertz tizenegyesével visszavették a vezetést, majd a szünet után gyorsan eldöntötték a mérkőzést. Jamal Musiala megszerezte pályafutása első vb-gólját, később pedig Brown talált be egy szépen kijátszott akció végén. A németek a végén sem lassítottak. Előbb Deniz Undav lőtt közelről gólt Kimmich passzából, ezzel az utóbbi hét válogatott meccsén már a hetedik gólját szerezte. A 88. percben Havertz másodszor betalált: Undav indítása után egyedül ment kapura, kivárta, hogy a kapus elmozduljon, majd elegánsan átemelte a labdát.

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS/dpa Picture-Alliance via AFP

Kiütés lett a vége, de főleg az első félidőben viszonylag jó meccset tudtak csinálni belőle a karibiak, nem álltak vissza mélyen, beleálltak a játékba. Aztán ahogy fáradtak, a németek egyre inkább felőrölték őket. Julian Nagelsmann csapata profin lehozta a meccset, és még pihentetni is tudtak kulcsjátékosokat a következő fordulókra. A curacaóiak ugyanakkor 7–1-es hátrányban sem adták fel, végig nagy intenzitással és lelkesedéssel játszottak, nem estek szét fejben. Ha ezt a hozzáállást meg tudják őrizni a folytatásban is, még okozhatnak meglepetést. Az E csoport másik meccsén Elefántcsontpart Ecuadorral játszik.