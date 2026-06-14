Putyin azt mondta Trumpnak, Európa és Zelenszkij húzza el a háborút

Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trumppal folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát – ismertette Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója.

„Az európaiak és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétségtelenül megpróbálnak majd mindent pontosan fordítva beállítani, és csak olyan ötleteket tudnak majd felvetni, amelyek célja a konfliktus elhúzása és a harci cselekmények folytatása” – mondta.

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Putyin hozzátette, hogy az oroszországi békés infrastruktúra támadása „nem fogja megváltoztatni Ukrajna kritikus helyzetét a harctéren”. „Közvetlenül Zelenszkijnek érdemes lenne átadni, hogy ne felejtse el a holokauszt tragédiáját, ami helyett náci bűnözők újratemetését rendezi meg ünnepélyesen” – tolmácsolta Usakov Putyin Trumphoz intézett szavait.

Donald Trump pedig azt mondta az orosz elnöknek, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész befolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára.

„Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kész befolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbönálló G7-csúcstalálkozón” – mondta Usakov.

Putyin és Trump mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott egymással, aminek az apropója Trump 80. születésnapja volt, Putyin nemcsak a jó kívánságát adta át az amerikai elnöknek, de sok sikert kívánt a labdarúgó-világbajnokság megrendezéséhez is. (via MTI)