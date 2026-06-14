Százharminc métert zuhant és meghalt egy 22 éves hegymászó Németországban

Mintegy százharminc méteres mélységbe zuhant és meghalt egy 22 éves hegymászó Németország déli részén, közölte a rendőrség vasárnap.

A baleset szombaton történt a Karwendel-hegységben, Mittenwald közelében, az osztrák határnál.

A nyomozók úgy vélik, hogy a hegymászó lábtámaszaként szolgáló szikla leszakadt. A fiatal férfi egy vele egyidős társával mászott fel a csúcsra, leküzdve az útvonal kihívást jelentő szakaszait.

Karwendel-hegység. Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Miután leereszkedett egy szakaszon, értesülések szerint kötél nélkül próbálta folytatni az ereszkedést egy könnyebb terepen. Ekkor tört le a szikla, ami miatt a 22 éves fiatalember mintegy 130 métert zuhant a meredek, sziklás terepen.

Amikor a hegyi mentőcsapat és a sürgősségi orvos megérkezett a mentőhelikopterrel, már csak a fiatalember halálát tudták megállapítani. A tájékoztatásból kiderült, hogy minindkét férfinak megfelelő felszerelése volt a tervezett túrához. (MTI)