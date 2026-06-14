Visszalépett az előző jelölt, új miniszterelnök-jelöltje van Romániának

Visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, a román államfő helyette Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kéri fel kormányalakításra, jelentette be vasárnap reggel Nicusor Dan.

A román államfő a Cotroceni-palotában tartott rövid sajtónyilatkozatában elmondta, hogy Eugen Tomac vasárnap reggel adta vissza kormányalakítási megbízatását. Bejelentette, hogy Adrian Vesteát, a jelenlegi kormány legerősebb alakulatának számító PNL első alelnökét kéri fel kormányalakításra. Hangsúlyozta, hogy Vestea valamennyi közigazgatási lépcsőfokot megjárta, volt polgármester, megyei tanácselnök és sikeres miniszter, aki uniós forrásokat hívott le.

A Brassó megyei önkormányzat elnökét fejlesztéspárti politikusként jellemezte, aki zöldmezős beruházásként létrehozta a sikeres brassói repülőteret. „Kifejezetten Nyugat-barát ember, értékekre építő ember, a párbeszéd embere” - jellemezte az új kormányfőjelöltet az államfő. Hozzátette: az sem utolsó szempont, hogy Vesteának vannak költségvetéssel kapcsolatos tapasztalatai, ezért meggyőződése, hogy sikeresen teljesíti majd a rá bízott feladatot.

Adrian Vestea Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Az államfő Eugen Tomacnak is megköszönte, hogy vállalta a kormányalakítási megbízatás. „Sem Tomac úr, sem én nem akartunk kormányalakítósdit játszani” - idézte az Agerpres román hírügynökség Nicusor Dant, aki szerint a pártokkal való egyeztetés nyomán döntöttek a szakértői kormány mellett. „Ebben a pillanatban azonban világos, hogy a politikai kormány megoldása a megfelelő”- húzta alá az államfő, megköszönve azok munkáját, akik készek voltak részt venni a jó megoldásnak hitt szakértői kormányban.

Adrian Vestea vasárnap reggel közölte: vállalja a kormányalakítási megbízást, és megköszönte a felkérést. A politikus az államfővel és kormányalakítási megbízását visszaadó Eugen Tomac európai parlamenti képviselővel közösen nyilatkozott a Cotroceni-palotában.

A kijelölt kormányfő bejelentette, hogy politikai kormányt szeretne, és nyitott a Nyugat-barát parlamenti pártokkal való tárgyalásokra. „Politikai kormányt szeretnék, amely valódi reformokat hajt végre, és amely Romániát a Nyugat-barát úton tartja” - jelentette ki. Prioritásokként jelölte meg a többi között az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) projektjeinek befejezését és a SAFE-program projektjeinek megvalósítását Románia biztonságának megerősítése érdekében.

Hangsúlyozta: jól ismeri a román államot, az emberek elvárásait, problémáit, tudja, mit kell tenni ezek megoldásához. Arról is beszélt, hogy harminc éve tagja a PNL-nek, amelynek képviseletében helyi önkormányzati képviselői, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztséget is betöltött, illetve miniszteri megbízatása is volt.

Az 52 éves Adrian Vestea a PNL első alelnöke, a párt azon csoportosulásához tartozik, mely a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után a Szociáldemokrata Párttal (PSD) való további kormányzás mellett érvelt. A Marcel Ciolacu vezette PSD-PNL-RMDSZ-kormány fejlesztési minisztere volt. A Brassó megyei önkormányzat elnöke, mely tisztséget miniszteri megbízatása előtt is betöltötte, a jelenlegi a harmadik mandátuma. Tizenkét éven keresztül, 2004 és 2016 között a Brassó megyei Barcarozsnyó (Rasnov) polgármestere volt.

Eugen Tomac azután mondott le a kormányalakítási megbízatásról, hogy a héten a jobbközép PNL és a centralista Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) is bejelentette, hogy nem támogatja az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. (MTI)