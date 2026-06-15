A komádi általános iskola két tanára is molesztált egy-egy diákot

Két tanárt letartóztattak a komádi általános iskolában, mert a gyanú szerint 12 év alatti diákokat zaklathattak – számol be róla az RTL híradója. Az egyikük egy 57 éves testnevelő tanár, aki egy lányhoz közeledhetett szexuálisan, másikuk egy földrajz szakos tanárnő, aki pedig egy fiút. Mindkét áldozat 12 évnél fiatalabb a rendőrség közlése szerint. Azt is elmondták, hogy a két esetnek semmi köze egymáshoz, a rendőrség azt állítja, teljesen véletlen, hogy ez a két szexuális visszaélés ugyanabban az iskolában történt meg.

A férfit május végén tartóztatták le egy benzinkúton, a nőt két héttel később. Az otthonaikban kutatást tartottak, mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat foglaltak le tőlük. Most tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szemben elkövetett szexuális erőszak bűntett miatt kell majd felelniük.