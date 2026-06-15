Bűnösnek találták a norvég hercegné fiát

Norvégia koronahercegnőjének, Mette‑Maritnak a fiát nemi erőszak vádjában bűnösnek találták, Marius Borg Høibyt négy év börtönre ítélték két rendbeli nemi erőszak miatt – írja a BBC.

Fotó: HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP

Két, nemi erőszakkal kapcsolatos vádpont alól felmentették, de a többi vádpont közül számos másikban bűnösnek találták. Az ítélethirdetéskor Høiby nem volt jelen a bíróságon, online csatlakozott a tárgyaláshoz.

Az ügyészek eredetileg hét év és hét hónap börtönbüntetést kértek, Høiby védőügyvédei pedig ennél enyhébb, 18 hónapos büntetést kértek, és fellebbezhetnek az ítélet ellen.

A 29 éves Marius Borg Høiby pere februárban kezdődött, a vádak szerint Norvégia koronahercegnéjének fia szexuálisan bántalmazott egy nőt egy királyi rezidencián tartott afterpartin. A 38 bűncselekmény miatt indított perben a férfit azzal is vádolták, hogy nők nemi szervét videózta titokban.

Høiby egyik áldozata vallomásában arról beszélt, hogy 2018-ban részt vett egy partin Skaugumban, Høiby mostohaapja és felesége hivatalos rezidenciáján, ahol rövid időre szexuális kapcsolatot létesített a férfivel, miután az követte őt a mosdóba, de gyorsan abbahagyta, és visszatért a partira. Arra nem emlékszik, hogy utána mi történt, de a rendőrség később azt mondta neki, Høiby számítógépén olyan videókat találtak, amiken fogdossa őt, miközben egy kanapén fekszik, védekezésre képtelen állapotban. A norvég törvények alapján nemi erőszakot aktus nélkül is el lehet követni.

A per kínos helyzetbe hozta a királyi családot, Høiby tárgyalása ráadásul egy olyan időszakban kezdődött, amikor anyja, Mette-Marit koronahercegné neve több mint ezer helyen bukkant fel az Epstein-aktákban.