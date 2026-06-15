Felejthető első félidő után 2-2-es döntetlent játszott egymással Japán és Hollandia

Egy viszonylag unalmas első félidő után parádés másodikat játszott egymással Hollandia és Japán a labdarúgó-világbajnokság F csoportjának nyitómeccsén, ami végül 2-2-es döntetlennel zárult.

A vasárnap esti meccs előzetesen a csoportkör egyik legérdekesebb párharcának ígérkezett: Hollandia a legjobb vb-győzelem nélküli válogatottak egyike, Japán pedig talán a legerősebb csapat, amely még soha nem jutott negyeddöntőbe.

Japán remek formában érkezett, hét meccse veretlen volt, és Brazíliát, valamint Angliát is legyőzte. Sérülések viszont őket is hátráltatták, a legnagyobb hiányzó Mitoma Kaoru volt. A hollandoknál Ronald Koeman számára Jurrien Timber kiesése jelentette a legérzékenyebb veszteséget, de a keret így is erős, és hibátlan selejtező után jutott ki a vb-re.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

A Texasban játszott meccs első félideje óvatos volt, kevés helyzetet hozott, és inkább egy szoros, taktikus kieséses rangadóra emlékeztetett, mint csoportmeccsre. A hollandoknál Donyell Malen került a legtöbbször helyzetbe, három kaput eltaláló lövése is volt, de Szuzuki Zaion mindháromszor védett, a 3. percben egészen közelről is. Hollandia többet birtokolta a labdát, a japán védelem viszont fegyelmezetten zárt, és ahogy azt az Athletic is írta, az ötvédős rendszer ellen a hollandoknak kevés ötletük volt.

A második félidőre aztán felpörgött a meccs. Hollandia az 51. percben szerzett vezetést, miután Reijnders veszélytelen szabadrúgása után a labda kikerült a jobb oldalra Gravenberchhez. Ő egy igazítás után remekül adott középre, Van Dijk pedig a védők között jól helyezkedve Szuzuki mellett a kapuba fejelt.

Japán nem esett össze, hat perccel később egyenlített. Nakamura Keito középre húzódott a bal oldalról, majd 25 méterről lőtt, a labda pedig egy megpattanás után védhetetlenül ment Verbruggen kapujába.

Crysencio Summerville ünnepli a gólját. Fotó: ARIC BECKER/AFP

Erre is volt válasza a hollandoknak: a 64. percben újra megszerezték a vezetést. A második gólpasszát adó Gravenberch Summerville-t találta meg a tizenhatos jobb szélén, ő pedig Dumfries felfutását kihasználva befelé húzott, és ballal pontosan a hosszú alsóba tekert, a labda a kapufáról pattant a hálóba. Érdekesség, hogy a szélsőnek két hete még válogatott meccse sem volt, most pedig már gólt lőtt a világbajnokságon.

Japán ezután ment az eredmény után, az utolsó 15 percre be is szorította a hollandokat, akik inkább az előny megtartására koncentráltak. Ez nem jött össze, a 88. percben Japán másodszor is egyenlített. Egy szöglet után a csereként beálló Ogava Koki érkezett az első kapufánál, fejese pedig Kamada Daicsi fejéről pattant tovább a kapu felé. Verbruggen még beleért, de csak a hálóba tudta ütni a labdát.

Fotó: FRANCOIS NEL/Getty Images via AFP

Lassan indult be, de végül a csoportkör eddigi legszórakoztatóbb meccse lett belőle: Hollandia inkább kiengedte a kezéből a győzelmet, Japán viszont a hajrá alapján rászolgált az egy pontra. A csoport másik meccsén Svédország Tunéziával játszik.