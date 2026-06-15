Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a tanítványát felrúgó karateedzőt

A Szolnoki Járásbíróság 1 év – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karateedzőt, a jászberényi Yakuzák Se karateklub korábbi vezetőjét, aki 2024 júliusában úgy felrúgott egy 8 éves kisfiút, hogy az megpördült és a fejére esett. Mindezt a kalandpark kamerája is rögzítette, ők voltak azok, akik feljelentést is tettek az eset miatt, és nyilvánosságra hozták a videót.

A férfit most „védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete” miatt ítélték el, a bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg.

A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották mindennemű karatetevékenységtől mint foglalkozástól, különösen karate oktatásától, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, ezen felül pedig pénzbüntetésre ítélték.

A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész, A. T. R. és a védője is három munkanap gondolkodási időt kért. (MTI)