Kirúgták a tunéziai szövetségi kapitányt a svédek elleni zakó után

Menesztették a tunéziai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamouchit, miután együttese 5-1-re kikapott a svédektől a labdarúgó-világbajnokság F csoportjában.

A tunéziai szövetség hétfőn Instagramon közölte a döntést megemlítve, hogy megbízott kapitányként Mondher Kebaier veszi át az együttes irányítását. Az 54 esztendős francia szakember január óta irányította az észak-afrikai ország nemzeti csapatát, összesen öt mérkőzésen ült a kispadon: egy győzelem - a Haiti elleni 1-0-s siker - mellett egy döntetlent ért el együttese és három vereséget szenvedett.

Sabri Lamouchi Fotó: JULIO CESAR AGUILAR/AFP

Nyilván nem szokás a világbajnokság közben szövetségi kapitányt váltani, Tunézia mégis így vág neki vasárnap a Japán elleni meccsnek.

Az F csoportot Svédország vezeti az első forduló után, miután 5-1-re kiütötte Tunéziát. Betalált a sztárcsatárok közül Isaak és Gyökeres is, két bombagólt viszont az a Yasin Ayari szerzett, aki apai ágon tunéziai származású. Az első után nem is ünnepelt látványosan a Brighton középpályása. Az amerikai Balogun és a német Havertz után ő a harmadik duplázó.

A svédek látványosan, dinamikusan és eredményesen mutatkoztak be (ötödik góljukat a csereként beálló Svanberg szerezte, hosszas VAR-ozás után lett hivatalos), és ezzel a gólkülönbséggel máris biztos esélyük van a továbbjutásra az előzetesen az egyik legnehezebbnek és kiegyenlítettebbnek gondolt csoportból.