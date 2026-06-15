Letartóztattak két tanárt Hajdú-Biharban, mert szexuálisan zaklatták a diákjaikat

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak olyan információ jutott a tudomásukra, hogy ugyanabban az oktatási intézményben két tanár, egymástól függetlenül, a másik cselekményéről nem tudva molesztálnak, szexuálisan közelednek egy-egy diákjukhoz. A gyanú szerint a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két tanulót.

A rendőrök összehangolt akciókat szerveztek az elfogásukra és május 26-án egy benzinkúton ütöttek rajta a férfin, majd június 10-én a tanárnőt is elfogták. Az otthonaikban kutatást tartottak, mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat foglaltak le tőlük.

A nyomozók tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szemben elkövetett szexuális erőszak bűntett és más bűncselekmények miatt kihallgatták, őrizetbe vették mindkettőjüket, a bíróság pedig a letartóztatásukról döntött. (police.hu)