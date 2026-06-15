Oliver Tree énekes a riói helikopterbaleset egyik halálos áldozata

Oliver Tree kaliforniai énekes/dalszövegíró egyike volt azoknak, akik akkor haltak meg, amikor június 14-én két helikopter ütközött össze a levegőben Rio de Janeiro felett – írja a Variety. Tree még posztolt is közösségi oldalára arról, hogy Brazíliában van. Sajtósai egyelőre nem reagáltak, de az AP is azt írja, hogy Oliver Tree neve is szerepelt a légügyi hatóságoknak átadott utaslistán, igaz, a balesetben elhunytak holttesteit még nem sikerült azonosítani.

Vasárnap két helikopter ütközött össze a levegőben Rio de Janeiro felett, majd a két helikopter egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhant, ahol csaknem húsz jármű kapott lángra. Az AP-nek egy, a kereskedésben dolgozó szerelő azt mondta, látta, ahogy az ütközés után a helikopterből valaki kiugrott, mielőtt a gép a földre zuhant volna.

Oliver Tree éppen világturnéját tartotta, június 6-án São Paulóban lépett fel, július 1-jén ment volna Lisszabonba, és július 12-én Budapesten is koncertezett volna a Dürer Kertben. 32 éves volt.

Úgy tudni, hogy a balesetben meghalt az argentin Gaspar Prim YouTuber, akinek Gaspi néven többmillió követője van a közösségi oldalakon, és az egyik helikopteren utazott Lucas Brito Chaves zenei producer is.