Trump születésnapjára UFC-gálát rendeztek a Fehér Ház kertjében

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Donald Trump amerikai elnök a 80., valamint Amerika 250. születésnapját egy Ultimate Fighting Championship (UFC) eseménnyel ünnepelte a Fehér Ház pázsitján. Trump és a „sportág” több ezer rajongója nézte végig, ahogy az amerikai Justin Gaethje a főmérkőzésen legyőzte spanyol-grúz ellenfelét, Ilia Topuriát, és ezzel megnyerte a könnyűsúlyú bajnoki címet.

Ilyesmit kell elképzelni.
Fotó: CHRIS GRAYTHEN/Getty Images via AFP

Becslések szerint 4300 ember volt jelen a Déli Pázsiton (South Lawn) tartott, csak meghívóval látogatható eseményen és további 85 000 embert vártak a közeli szurkolói zónába.

Ez itt a kert
Fotó: EVAN VUCCI/AFP

Az este azzal kezdődött, hogy Trump az UFC fejesével az oldalán átsétált a Fehér Házból az arénába. Ezután katonai repülőgépek húztak el a fejük felett. Ezt követően összesen 14 harcos mérkőzött meg egymás után, aminek a Gaethje és Topuria közötti főmérkőzés lett a vége.

Trump, Dana White UFC vezér és a repülők.
Fotó: SAUL LOEB/AFP

A bevonulások konkrétan az Ovális Irodából indultak, onnan, ahol Volodimir Zelenszkij elnököt leszúrták, amiért nem húzott öltönyt. Justin Gaethje ehhez képest ebben a szettben érkezett az arénába:

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Az UFC mintegy 60 millió dollárt költött az eseményre, amibe beletartozott a pázsit utólagos helyreállításának 700 000 dolláros költsége is. Trump közvetlenül a ketrec mellett ült a családja több tagjával együtt. Mindkét fia jelen volt. A kormányzat más jelenlévő tisztviselői között volt Kash Patel, az FBI igazgatója is. Az illusztris vendégek között volt a brit ökölvívó, Tyson Fury is, aki egy „Donald Trumpot miniszterelnöknek” feliratú, brit zászlós sapkát viselt.

Tyson Fury
Fotó: CHRIS GRAYTHEN/Getty Images via AFP

Trump a „Föld legnagyobb show-jának” nevezte az eseményt, a Karmot, azt a szerkezetet, amit a ketrec fölé építettek, a párizsi Eiffel-toronyhoz hasonlította. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten az „amerikai puha diplomácia definíciójának” nevezte az UFC-t, és bejelentette egy magán- és közszféra partnerség elindítását, amelynek célja az UFC diplomáciai eszközként való használata.

Ez lenne Trump Eiffel-tornya.
Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Az esemény afféle megkoronázása pedig az, hogy a „harcosok” egy részét olyan kriptóban fizetik ki, amit Trump családi cége bocsátott ki (BBC, Guardian)

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