Azt ígérték, hogy visszaszorítják az illegális migrációt, elszabadulhat a bevándorlók elleni erőszak Dél-Afrikában

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Több ezer illegális bevándorló letartóztatását jelentette be vasárnap a dél-afrikai kormány, ezzel idén már negyvenezer főlé nőtt az őrizetbe vettek száma. Az eredményeket a belügyminiszter személyesen ismertette, egy héttel azután, hogy Cyril Ramaphosa államfő országos tévébeszédben ígérte meg az illegális migráció visszaszorítását.

Bevándorlóellenes tüntetők Johannesburgban, április végén Fotó: WIKUS DE WET/AFP

A határozott kormányzati fellépést az elmúlt időszak egyre hevesebb tüntetései magyarázzák: a Dél-afrikai Köztársaságban hónapok óta zajlanak bevándorlóellenes tiltakozások, melyek nemegyszer erőszakba csaptak át. Nemrég több ezer bevándorlónak kellett elmenekülnie a táborából Durban városa közelében, miután dühös helyiek elkergették őket. A tüntetők főleg gazdasági okokkal magyarázzák, hogy miért nem akarnak annyi külföldit látni az országban. A mindennapi nehézségekért a bevándorlókat okolják, akik szerintük előlük veszik el a munkahelyeket és túlterhelik a közszolgáltatásokat.

Az utóbbi hónapokban számos beszámolót lehetett hallani arról, hogy késekkel és botokkal felfegyverzett helyiek tartottak felvonulásokat a dél-afrikai városokban, és kereskedőket fenyegettek, hogy mutassák meg igazolványaikat, vagy zárják be az üzletüket. Az erőszakos fellépésnek legkevesebb öt halálos áldozata van már, és több ezer embernek kellett elmenekülnie. Országszerte több mozgalom is szerveződött a bevándorlók elkergetésére, a legnagyobb közülük a March & March, amely június végéig adott haladékot az illegális bevándorlóknak, hogy elhagyják az országot.