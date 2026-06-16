Azt mondod, esztétikára neveled Tiborczot, de közben nem veszed észre, mi történt az egész szakmával

444: Ha abból indulunk ki, hogy politikai értelemben rendszerváltás történt, ez egyben építészeti rendszerváltást is jelent? És ha igen, hogyan lehet mérleget vonni az elmúlt 16 év építészetéről?
Major Zoltán: Ha egy ideális világot néznénk – ami szerintem 2010 előtt sem létezett –, akkor fontos tételmondat lenne, hogy az építészet közügy. Egyrészt, mert időben túlmutat önmagán: amit megépítünk, az itt lesz 50, 100 vagy akár 150 évig. A másik, hogy nem csak azok számára készül, akik megrendelik.
Ez Magyarországon sosem működött igazán jól, de szerintem az elmúlt 16 év legfőbb bűne az volt, hogy a hatalom ugyan használta az építészetet szimbolikus, identitásképző és történelemátíró eszközként, de közben ennek a közügy jellegét teljesen kiüresítette. Pedig ez azért fontos, mert közben közpénz felhasználásával valósult meg.
Az építészet – ami szerintem alapvetően arról szólna, hogy az építész kritikus gondolkodó, aki a társadalom érdekében próbál tenni – valójában a hatalom kiszolgálójává degradálódott. Mármint aki ezt megtette, vagy aki hajlandó volt építeni ennek a rendszernek.
Az építészet építéssé vált. A politikusok pedig sok esetben úgy viselkedtek, mintha a saját családi házukat építtetnék.
Nem az volt a kérdés, hogyan lehetne minél inkább társadalmasítani ezt a folyamatot, hanem az, hogy az ő kényük-kedvük szerint minek kell megfelelni.
Csóka Attila Róbert: Az, hogy az építészet építéssé degradálódott, önmagában még nem is fejezi ki teljes mértékben azt, ami történt. Szerintem a termelés szó sokkal pontosabb. Az építés önmagában tud közösségi működés is lenni, akár a ti templomotok [a Partizan Architecture cserépváraljai templomrekonstrukciója – szerk.] is ilyen építési folyamat volt. De amikor ez termeléssé válik, és lekerülnek róla az építészet egyéb attribútumai, ott már veszteség történik.
Wesselényi-Garay Andor: Az első kérdés a rendszerváltásoké. Én azt látom, hogy az építészeti siker meglepően állandónak bizonyul a két világháború közötti időszak óta. Ha megnézzük a nemrégiben elhunyt Finta Józsefet, aki az első nagy sikerét a Hotel Duna InterContinentallal érte el, azt látjuk, hogy nem váltódik le a '89-es rendszerváltás után, nem váltódik le 2010 után sem, sőt Orbán Viktorral való kapcsolata miatt sokan azt gondolják, 2010 és 2024 között még erősebb irodát fog vinni. Ez azért van, mert a házkészítési képesség mellett a sikernek vannak egyéb, szociális tényezői is, amelyek nem rendszerfüggők, hanem interperszonálisak.
Nem gondolnám tehát, hogy ha most április 12. után előretekerünk öt évet, azok a nagy nevek, akik most szép és jó házakat csináltak, drámaian eltűnnének, és olyan Story- vagy Best Magazin-típusú Ómolnár Miklós-cikkek születnének róluk, hogy ki gondolná, mekkora építész volt, és most szegénykonyhán eszik.
Megtörtént ez Medgyaszay Istvánnal: a világháború után ő volt az első nagy magyar vasbetonépítész, akinek tényleg nem volt munkája, és idős korára valóban éhezett. De Medgyaszay körül azért volt egy jól kimutatható antiszemitizmus is, ami a szocializmus utáni rendszerben elvágta a karrierjét.
Mi volt a NER? Meggyőződésem, hogy tíz év múlva erre a korszakra fantasztikus aranykorként fogunk visszaemlékezni. Egy olyan Gründerzeithez fogjuk hasonlítani, amilyenre korábban nem volt példa Budapesten.
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