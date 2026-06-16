Idén nem lesz Kolorádó Fesztivál

Miután 2025-ben el kellett hagyniuk megszokott helyszínüket Nagykovácsiban, az idei évre tervezett Kolorádót 2027-re halasztották a szervezők, ugyanis az idei rendezvényre kinézett Fejér megyei Kálozon olyan nehézségekbe ütköztek, hogy miatt jobbnak látták a halasztást – jelentették be a szervezők.

Fotó: Bankó Gábor/444

A halasztás részleteiről ennyit árultak el:

„Lelkesen vágtunk bele az előkészületekbe, azonban hónapról hónapra bukkantak elő újabb nehézségek a terület fejlesztésével és lehetőségeivel kapcsolatban. Az új fesztivál megszervezésének és a helyszín kialakításának váratlanul növekvő költségei, valamint a teljes fesztiválipart sújtó piaci nehézségek elvezettek oda, hogy a nagykovácsi helyszínünkhöz nem méltó folytatást tudtunk volna csak összehozni. „Hálásak vagyunk mindenkinek, aki jegyet vett, támogatott minket, fellépett, dolgozott vagy önkénteskedett volna, vagy bármilyen más formában az idei Kolorádó részese lett volna. Nagyon sajnáljuk, hogy csak most húzzuk be a féket, az utolsó pillanatig azon dolgoztunk, hogy meg tudjuk csinálni.”

A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra, és a felmerült nehézségeket látva a Sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, az ajándékba kaphat egy csütörtöki Sziget-napijegyet. A visszaváltás menetéről és a további információkról minden jegyvásárlót e-mailben értesítenek a jövő hét végéig.