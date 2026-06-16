Nem megy börtönbe az álrendőr, aki embereket állított falhoz

Két év felfüggesztett börtönre ítélték nem jogerősen azt az álrendőrt, aki több embert is bántalmazott – írta meg az MTI a Budapest Környéki Törvényszék közleménye alapján. Az ügyészség súlyosbítaná, a védő enyhítené az ítéletet.

A sztori kicsit bonyolult, az álrendőr csak a végén lép színre.

A dolog azzal kezdődött, hogy a három sértett májusban egy vonaton hangoskodott, ami a több utasnak nem tetszett. A vonaton utazott egy polgárőr is, aki bejelentést tett a hangoskodókra a 112-es segélyhívón. Ezután Isaszegen mindhárman leszálltak a polgárőrrel együtt. A hangoskodók összefutottak egy ismerősükkel, ő a negyedik sértett.

Az állomáson ugyanis két polgárőr arra kérte a hangoskodókat, hogy menjenek velük a váróterembe. Itt jelent meg a vádlott, polgári ruhában, azt állítva, hogy szabadnapos rendőr. Az állítását egy szolgálati jelvényre megtévesztésig hasonló igazolványtokkal támasztotta alá.

Az álrendőr falhoz állíttatta a sértetteket, a földre rakatta velük a személyes tárgyaikat, majd különböző módokon bántalmazta és szidalmazta őket.

Ezután értek ki az igazi rendőrök, akik elfogták az álrendőrt.

A bíróság a tárgyaláson négy rendbeli személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek és 2 év börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, a végrehajtást két év próbaidőre felfüggesztve.

A döntéssel szemben az ügyész súlyosítás, a vádlott és a védő enyhítés érdekében nyújtott be jogorvoslatot, így az ítélet nem jogerős.