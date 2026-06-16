Sokáig tragikusan játszottak, de Franciaország végül legyőzte Szenegált

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

2002 után ismét egymás ellen kezdte a világbajnokságot Szenegál és Franciaország. Akkor a franciák világbajnokként érkeztek és óriási meglepetésre kikaptak, most ezüstérmesként viszont győzni tudtak.

A franciák az idei vébére is esélyesként, ha nem egyenesen a legnagyobb esélyesként érkeztek, elsősorban annak a csatársoruknak köszönhetően, amihez megközelítőt sem tud felmutatni senki a világon. Ehhez képest az I csoport nyitómeccsén a Doué-Olise-Dembelé-Mbappé támadósor az első félidőben már-már komikusan béna volt, különösen az utóbbi, aki szó szerint egy egyeneset nem tudott rúgni a labdába.

A szünetig egyértelműen az a Szenegál szándéka szerint alakultak a dolgok, amely válogatott keretének közel a fele született vagy érett focistává Franciaországban. Az első félidő utolsó másodperceiben pedig a vezetést is megszerezhették volna, ha Sarr egészen közelről képes a hálóba passzolni, nem pedig fölé.

A második félidőben azonban a franciák elkezdték felpörgetni a játékot. Továbbra is sokat hibáztak, de voltak helyzeteik is, amik rendre a kiválóan védő Mendyben akadtak, el. Aztán a 66. percben végül Olise indítását Mbappé közelről bevágta a szenegáli kapuba, és innentől kezdve nem is igazán volt kérdéses, hogy kié lesz a három pont.

A szenegáliak nem játszottak alárendelt szerepet, de nem is tudták zavarba hozni a francia védelmet. A 82. percben Rabiot gyönyörű indításából a Dembelé helyére beállított, lelkesen játszó Barcola lőtt gólt, és a további francia találatokat továbbra is csak Mendy tudta megakadályozni. A túlsó kapuban végig bizonytalan Maignan a 95. percben bevédett egy erős, de hárítható Mbaye-lövést, de ha valaki elhitte volna, hogy Szenegál még csodát tehet, azt Mbappé térítette észhez, amikor alig egy perccel később több mint 20 méterről hatalmas gólt vágott az ezúttal kicsit ügyetlen szenegáli kapus hálójába.

A franciák a 3:1-et előzetesen nyilván aláírták volna, utólag pedig joggal magyarázhatják a gyakran döcögős játékot azzal, hogy még nem tudták felvenni a torna ritmusát, és egyébként sem az elején kell virgonckodni. Továbbra is nagyon nagy esélyesek a végső győzelemre.