Bige László szerint Orbán Viktor „ma már egy senki”, Orbán viszont megérti, hogy „nehéz az oligarchák élete”

Nyílt levelet írt Bige László, a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa Orbán Viktornak, amiben pontról pontra végigveszi, hogy az elmúlt 16 évben milyen módon és milyen intézkedésekkel próbálták őt tönkretenni. Mindezt azért, hogy Orbánék megszerezzék Bige vagyonát, vagy ahogy ő fogalmaz, „be szerették volna rakni a családi gyűjteménybe”. A levelet a Kontroll.hu-n közölte a vállalkozó.

Bige szerint „az ország legnagyobb »uzsorásának« titulált bankár barátjával közösen” próbálták Orbánék megszerezni a Nitrogénműveket. Ezt úgy, hogy miután piaci alapon hitelt adott a bank, amit Bige átstrukturált és 450 millió euróért beruházást hajtott végre, felmondta a bank a hitelt, „és a gyár felét egy strómanon keresztül meg akarta szerezni”.

Bige László 2022. január 26-án, amikor az AFP francia hírügynökségnek adott interjújához fotózták. Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A vállalkozó levelében felidézi, hogy 2013-tól elkezdték a cégét zaklatni, számos alkalommal járt kint nálunk a Nemzeti Nyomozó Iroda, amelynek nyomására 2019-ben a Katasztrófavédelem be is záratta a gyárat. A nyomásgyakorlás egyik eszközeként azonosította Bige a Gazdasági Versenyhivatal 11,05 milliárd forintos büntetését is, ami országosan és európai szinten is rekordnak számít. Ezek mellett a számos bírósági pert is részletesen felsorolja.

Majd levelét azzal zárja, hiába a rendkívüli nyomás, a vagyonelkobzási kísérletek, ő és a családja talpon maradt. „A magyar társadalomnak a következő adminisztrációval szemben a minimum elvárása, hogy helyreállítsa a jogállamiságot kompromisszumok nélkül, az ellopott vagyon teljes elkobzása és visszahelyezése a Magyar Állam tulajdonába, valamint a tolvajok törvény szerinti maradéktalan elszámoltatása. Én kénytelen voltam tűrni és várni, mert tehetetlen voltam a teljes államapparátussal szemben, de soha egyelten percig nem fordult meg a fejemben, hogy veszíthetek az Önök maffia rendszerével szemben”.

Bige levelére Orbán Viktor is reagált az MTI-n keresztül. Rövid nyílt levelében azt írta: