Fagylaltkartell gyanúja miatt vizsgálódnak Japánban

A japán hatóságok házkutatást tartottak az ország hat legnagyobb fagylaltgyártójánál, mert a gyanú szerint összejátszottak termékeik árának emelése érdekében – írja a Guardian.

A monopóliumellenes törvények lehetséges megsértése miatt a japán versenyhatóság, a Japan Fair Trade Commission (JFTC) tisztviselői kedden tartottak házkutatást az Akagi Nyugyo, az Ezaki Glico, a Lotte, a Meiji, a Morinaga Milk Industry és a Morinaga & Co vállalati központjában.

A cégeket azzal gyanúsítják, hogy összejátszva, az élelmiszerárak inflációjára hivatkozva a nyersanyagköltségek emelkedésénél nagyobb mértékben drágították termékeiket.

Fotó: FUMINORI OGANE/The Yomiuri Shimbun via AFP

A Kyodo hírügynökség és az NHK közszolgálati csatorna szerint a vállalatok vezető tisztségviselőit azzal vádolják, hogy éveken át egyeztették a fagylaltok és más fagyasztott desszertek kiskereskedelmi áremeléseinek időzítését és mértékét.

A Guardiannek a JFTC egyik tisztviselője azt mondta, a hatóság nem ad ki közleményt a razziákról, de mind a hat vállalat megerősítette, hogy a bizottság vizsgálatot folytat ellenük, és közölték, hogy teljes mértékben együttműködnek. Az ügyet ismerő források szerint ez az első JFTC-vizsgálat, ami feltételezett fagylaltkartellre irányul.

A japán fagylalt- és fagyasztottédesség-piac a márciusig tartó pénzügyi évben rekordmagas, 663 milliárd jenes, vagyis mintegy 4 milliárd dolláros forgalmat ért el, amit az egyre forróbb nyarak és az áremelések hajtottak. Japán amúgy is fülledt, izzasztó nyarait tovább súlyosbítja a klímaválság: az elmúlt években rendszeresen mértek rekordmagas hőmérsékleteket. Áprilisban a hatóságok új kifejezést vezettek be azokra a napokra, amikor a hőmérséklet meghaladja a 40 Celsius-fokot: ez a kokusho, ami nagyjából „kegyetlen hőséget” jelent.