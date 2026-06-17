Komoly bizonyítékokat találtak annak az olasz férfinak az otthonában, aki a gyanú szerint fizethetett azért, hogy civilekre lőjön a délszláv háborúban

„Jelentős” bizonyítékokat foglalt le a rendőrség annál a 65 éves férfinél, akit három társával együtt azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a délszláv háború idején a szarajevói „hétvégi mesterlövész” utakon, írja a milánói ügyészségre hivatkozva az Ansa. A gyanúsítottak állítólag nagy összegeket fizettek a szerb milíciáknak, hogy boszniai állampolgárokat lőhessenek ki az 1993-95-ös szarajevói ostrom során, amelyben 11 000 ember halt meg.

Az ügyészek szerint a lefoglalt bizonyítékok között volt egy fénykép a gyanúsítottról, amelyen katonai egyenruhában áll feltehetően valahol Bosznia-Hercegovinában, illetve egy hangtompítót is találtak a lakásán. A házkutatásra volt felesége és volt partnere vallomása alapján került sor. A kihallgatás során a volt partner azt mondta, hogy a gyanúsított mesélt neki rémálmairól, mert az 1990-es években embereket ölt Boszniában.

Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

„Azt mondta nekem, hogy repülővel indult Milánóból, és hogy volt vele még néhány ember, akik a hétvégét (…) mesterlövészként muszlimokra lövöldözve töltötték”

– mondta a nő a nyomozóknak.

A 65 éves férfi kihallgatása során élt a hallgatáshoz való jogával. A többi gyanúsított egy 80 éves, Pordenone tartományból származó egykori kamionsofőr, egy 64 éves, Brianzában élő üzletember és egy toszkán személy.