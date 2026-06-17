Nyelvvizsga nélkül vett fel 2 millió forint nyelvi pótlékot a mezőcsáti polgármester, most vádat emeltek ellene

Vádat emelt az ügyészség Siposné Horváth Anita mezőcsáti fideszes polgármester nyelvvizsga-ügyében. A Mezőkövesdi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt fordult a bírósághoz – írja a 24.hu.

A polgármester még 2020-ban szavaztatott meg magának a képviselő-testülettel nyelvpótlékot, amit azóta rendszeres juttatásként fel is vett. Így összesen mintegy 2 millió forintot vett fel a rendszeres nyelvi pótlékoknak köszönhetően.

Siposné Horváth Anita Fotó: Siposné Horváth Anita/Facebook

A polgármester tavaly az őt ért „támadásokra válaszul” egy közösségi médiás videóban bemutatta a vizsgadokumentumát, amiről azt állította, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem intézményi nyelvi vizsgája volt. Csakhogy Tompos Márton megtalálta az egyetem szabályzatát, amely kimondja, hogy az úgynevezett „diplomamentő” nyelvvizsga nem használható állami nyelvvizsgaként, és nyelvi pótlék felvételére sem jogosít.

A polgármesternő ennek ellenére azt állította, hogy a vizsgaügy csak azért került napirendre, mert a Tisza Párt és Magyar Péter helyi fórumán „kiállt Mezőcsát érdekeiért”.