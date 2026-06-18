35 évesen meghalt Daveigh Chase, aki a Kör című horrorban játszotta a kislányt

35 évesen agyhártyagyulladás miatt halt meg Daveigh Chase, az egykori amerikai gyerekszínész – írta meg a Guardian. Chase volt Lilo hangja a Lilo és Stich című Disney-mesében, Chihiró hangja a Chihiro szellemországban című rajzfilmben, illetve ő játszotta a Samara Morgan nevű szellemet a 2002-es A kör című filmben.

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Halálát Chase barátja, Roy Hernandez közölte, elmondása szerint a színésznőt agyhártyagyulladással és többféle vérmérgezéssel diagnosztizálták, amik végül szepszishez vezettek. Chase a hónap elején alultápláltság miatt került kórházba Los Angelesben. Hernandez a színésznő kórházba kerülése után arról írt, Chase rengeteg nehézséggel küzdött gyerekkora óta.