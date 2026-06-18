A kormányhivatal visszavonta a normafai szánkópálya működési engedélyét

Szerdán a Pest Vármegyei Kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó-, sífutó- és gyereksípálya működési engedélyét – tette közzé a Facebookon a Normafa Park.

„Ha ez a döntés változatlan formában fennmarad, akkor megszűnik Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli működése” – írják.

A kormányhatározat szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte az önkormányzatnak, hogy a Normafa Park téli sportfejlesztéseihez használjon egy védett természeti területet.

A Normafa Park történelmi sportterületével kapcsolatos hatósági ügyeket egy korábbi kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Ez azt jelenti, hogy a síterephez kapcsolódó természetvédelmi engedélyezési eljárás is kiemelt eljárásnak számított.

Csakhogy a Védegylet Egyesület megtámadta a természetvédelmi hatóság engedélyező határozatát. A hatóság ezután megvizsgálta a keresetet, és maga is arra jutott, hogy „a tárgyi ügyben a megalapozott érdemi döntéshez a tényállás további tisztázása szükséges, ezért a Határozat jogszabálysértő, így a Természetvédelmi Hatóság annak visszavonásáról rendelkezett”.

A határozatot bíróságon lehet megtámadni.