Elérte a kétmilliót az új építésű balatoni lakások átlagos négyzetméterára

Bár a korábbinál kevesebb új társasházi projekt épül a Balaton körül, az árak továbbra is emelkednek, az átlagos kínálati négyzetméterár elérte a 2 millió forintot – írja közleményében az Otthon Centrum, hozzátéve, hogy a legkedveltebb helyszíneken az új lakások négyzetméterára már eléri a 2,5 millió forintot.

Az ingatlanközvetítők elemzése szerint míg néhány évvel ezelőtt jelentős különbségek voltak a tóparti üdülőhelyek ingatlanpiacán, mára a kisebb települések is felzárkóztak. A keleti és a nyugati medence lakáspiaca között érzékelhető a különbség, a Budapesthez közeli térségben 2 milliónál magasabb az átlagár, míg Nyugaton ennél alacsonyabb.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

„A balatoni új építésű lakáspiac továbbra is stabil, ugyanakkor jól látható, hogy a fejlesztők óvatosabban indítanak új beruházásokat. A kínálat fokozatos szűkülése mellett az árak emelkedése folytatódik, ami részben a vízparti fejlesztések korlátozott lehetőségeivel magyarázható” – idézik Soóki-Tóth Gábort, az Otthon Centrum elemzési vezetőjét.

Az ingatlanközvetítő felmérése szerint jelenleg 75 lakóprojektben mintegy 3100 új lakás épül a tóparti településeken, amelyeknek nagyjából a fele még nem kelt el.

A közlemény szerint a legnagyobb fejlesztési központ továbbra is Siófok, az itt épülő több mint 700 lakás a teljes balatoni kínálat egynegyedét teszik ki. Balatonfüred a következő a sorban összesen 400 lakással, míg Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonszemes és Keszthely nagyjából hasonlóan, 300 lakással bővül.

Az árszint Fonyódon a legalacsonyabb, itt négyzetméterenként átlagosan 1,5 millió forintért árulják az új lakásokat, Balatonakarattya pedig a legdrágább, itt már 2,5 millió forintot kérnek el egy négyzetméterért.