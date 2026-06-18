Kigyulladt egy elektromos roller egy családi házban, a bútorok is lángra kaptak

Kigyulladt egy elektromos roller egy családi ház nappalijában Pétervásárán, a lángok a környező bútorokra is átterjedtek – írta Facebookon a katasztrófavédelem.

A házhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik rövid idő alatt eloltották a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg. Az elsődleges információk szerint a roller vélhetően zárlatos akkumulátora miatt gyulladhatott ki, a tűz keletkezésekor a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva.

A kép illusztráció. Fotó: JEPPE GUSTAFSSON/TT News Agency via AFP

A katasztrófavédelem azt javasolta, hogy ha töltés közben túlmelegedik a vezeték vagy a roller, azonnal ki kell húzni a csatlakozót. Azt is írták, a járművet nem szabad szétszerelni házilag, a javítást szakemberre kell bízni. Ha víz, ütés vagy sérülés éri, három-négy napra „karanténba” kell helyezni, ha lehet, akkor a szabadban, ahol ha kigyullad, legalább nem veszélyeztet más tárgyakat. Fontosnak nevezték, hogy akkor is hívni kell a tűzoltókat, ha sikerül eloltani a kigyulladt rollert.