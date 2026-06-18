Még a fideszes polgármester is megszavazta, hogy Kecskemét vonja vissza Matolcsy György díszpolgári címét

Teljes egyetértésben szavazta meg a kecskeméti képviselő-testület, hogy vonják vissza Matolcsy György díszpolgári címét - írja a KecsUp. A Magyar Nemzeti Bank volt elnökétől a Szövetség a Hírös Városért frakciója már egy éve visszavonta volna a díszpolgári címet, májusban pedig már a Fidesz-ellenességgel távolról sem vádolható Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is feszegette Matolcsy felelősségét az MNB és a Neumann János Egyetemért Alapítvány ügyében.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az eddig szabályozás szerint egy kitüntetés visszavonható volt, ha arra az elismerésben részesített bizonyíthatóan méltatlanná vált. Tehát ez opcionális lehetőség volt, nem automatikus, hanem mérlegelhették a képviselők, és ha megvolt hozzá a többség, dönthettek így. Méltatlanná pedig az vált az elismerésre, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, vagy aki a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll. A polgármester azt javasolta: pontosan határozzák meg, mely esetben kötelező a kitüntetés visszavonása és mely esetben mérlegelheti ezt a szankciót testület, valamint pontosították a méltatlanság eseteit is. Ezt a javaslatot a testület megtárgyalta, elfogadta, Szemereyné pedig azzal a lendülettel alá is írta.

A közgyűlésre a Szövetség frakciója készült egy indítvánnyal, amelyben már a tervezett új szabályozásra hivatkozva kezdeményezték Matolcsy György díszpolgári címének visszavonását.

„Az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank alapítványi rendszerével, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvánnyal, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvánnyal összefüggésben nyilvánosságra került információk országos jelentőségű közéleti üggyé váltak. Az Állami Számvevőszék vizsgálatai súlyos megállapításokat tettek, amelyek nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A történtek jelentős mértékben megrendítették a közbizalmat, és országos figyelmet irányítottak az érintett szervezetek működésére. Az ügy Kecskemét számára különösen érzékeny, mivel a Neumann János Egyetemért Alapítvány közvetlen kapcsolatban áll a város felsőoktatási, tudományos és gazdaságfejlesztési céljaival. A kialakult helyzet következtében Kecskemét neve és megítélése országos szinten is összekapcsolódott az ügyben felmerült kérdésekkel, amely alkalmas volt arra, hogy a város jó hírnevét hátrányosan érintse”

Az indítvány benyújtói szerint ezek alapján fennállnak azok a körülmények, amelyek megalapozhatják Matolcsy díszpolgári címre való méltatlanságának megállapítását (mármint ha életbe lép az önkormányzati rendelet módosítása).

A közgyűlésen 17 igen szavazattal meg is szavazták az indítványt. Igennel szavazott Kecskemét fideszes polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia is, aki így kommentálta a történteket (szavait az indítvány benyújtóinak címezte): „Aztán majd az élet beigazolja, hogy mi lesz az önök vágyaiból, igaz? És akkor majd visszavonjuk, ha véletlenül nem igaz semmi az önök vágyaiból. Most egyelőre a béke megteremtése érdekében azt gondolom, hogy ezt meg kellett lépni”.

A döntés értelmében egyébként a díszes kivitelű oklevelet, valamint a kitűzőt vissza kell vonni és az adományozás tényét, valamint a kitüntetett nevét az emlékkönyvből és az emléktábláról el kell távolítani.