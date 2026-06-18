Nyomoz a rendőrség, mert kormánytisztviselők munkaidőben gyűjthettek aláírást az esztergomi fideszes jelöltnek

Hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság, miután a 24.hu márciusban megírta, hogy az Esztergomi Járási Hivatal négy kormánytisztviselője március 9-én hivatali autóval ment támogató aláírásokat gyűjteni Erős Gábor fideszes országgyűlési képviselőnek.

A lap több fotót is kapott. Ezeken látható, hogy a tisztviselők kezében mappa van, sőt egyes képeken Erős Gábor neve, valamint a „Fidesz – a biztos választás” szlogen is olvasható. A lap megismerte a négy kormánytisztviselő közül kettő jelenléti ívét is, amik szerint mindketten a hivatalban dolgoztak aznap.

Erős Gábor alpolgármester nyilatkozik a közmédiának A magyar labdarúgás története című kiállításon az esztergomi Széchenyi téren 2021. június 14-én Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A 24.hu megkereste a járási hivatal felettes szervét, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt, amely közölte: az érintett munkatársak az adott időpontban szabadságon voltak, egyikük pedig szabályosan, magáncélra használta a hivatali autót saját költségén. Hangsúlyozták, sem a járási hivatal, sem a kormányhivatal vezetése nem adott utasítást pártpolitikai tevékenységre – ugyanakkor a kért útnyilvántartást nem küldték meg. A lap újra rákérdezett, de erre sem kapott választ, sőt a két jelenléti ív a második megkeresés után már nem volt megtalálható a többi dolgozó dokumentumai között. Erős Gábor akkor úgy nyilatkozott, hogy nem tudott a dologról. (Erős végül kikapott a Radnai Márktól.)

Most a rendőrség arról tájékoztatta a lapot, hogy ismeretlen tettes ellen zajlik a nyomozás, amivel a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bízta meg a komáromi rendőrséget.