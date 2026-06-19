A 20 éves csodacsere lett Svájc új vb-hőse

A fiatal svájci tehetségnek, Johan Manzambinak elég volt két perc, hogy berobbanjon a 2026-os világbajnokságra. A 20 éves freiburgi középpályás a 72. percben állt be Bosznia-Hercegovina ellen, és szinte azonnal vezetést szerzett. Amar Memic gyenge felszabadítására csapott le, majd jobb lábbal, látványos kapáslövéssel lőtte a labdát Nikola Vasilj kapujának tetejébe.

A svájci válogatott legfiatalabb játékosának góljáig csapata meddő mezőnyfölényben játszott, Manzambi aztán a hajrában másodszor is betalált, Rubén Vargas lapos beadását belsővel továbbította a kapuba. Svájc végül 4–1-re nyert, Manzambi pedig történelmet írt:

ő lett a világbajnokságok legfiatalabb játékosa, aki csereként beállva legalább két gólt szerzett, és az első svájci, akinek ez sikerült. Egyben Svájc legfiatalabb vb-gólszerzője lett 1950 óta, valamint az ország történetének legfiatalabb kétgólos játékosa világbajnokságon.

Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS/Getty Images via AFP

„Őszintén szólva hihetetlen – ez karrierem első duplája, ráadásul egy világbajnokságon. Két gólt szerezni a szurkolók és a családom előtt nagyon-nagyon különleges. Nem hiszem, hogy ma éjjel aludni fogok”

– mondta a meccs után a FIFA honlapjának Manzambi, akit a mérkőzés legjobbjának választottak.

A teljesítménye szólhatott volna még ennél nagyobbat is. A 97. percben Svájc kapott egy tizenegyest, amit a csapatkapitány Granit Xhaka végzett el. Ha Manzambi végezhette volna el és berúgja, ő lett volna a harmadik legfiatalabb játékos, aki világbajnoki mesterhármast szerez Pelé és Edmund Conen után, valamint a második futballista, aki csereként jut el vb-tripláig. Ez eddig csak a magyar Kiss Lászlónak sikerült, 1982-ben Salvador ellen.

Manzambi ugyanakkor nem bánta, hogy Xhaka lőtte a büntetőt. „Nem mondtam neki, hogy adja át” – válaszolta mosolyogva az Athletic kérdésére. „Csak megkérdeztem, hogy ő rúgja-e, ő pedig azt mondta: igen. Belőtte, úgyhogy örülök. Szerintem a győzelem fontosabb volt, mint a mesterhármas.”

Xhaka szerint sem volt kérdés, ki álljon a labda mögé. „Ez nem az egyéni dolgokról szól” – mondta az Arsenal korábbi csapatkapitánya. „Megvannak a szabályaink. Ő fiatal, nagy jövő áll előtte, ezért a tizenegyeseknél egyelőre a tapasztaltabb játékosok vannak elöl. Eljön még az ő ideje.”

Granit Xhaka és Manzambi Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu via AFP

Manzambi beállásáig Svájc ugyan irányította a játékot, de nem tudta gólokra váltani a fölényét. A Katar elleni nyitómeccsen 26 lövéssel is csak döntetlent játszottak, és Bosznia-Hercegovina ellen is sokáig hasonlóan alakult a mérkőzés. Xhaka szervezett, Dan Ndoye balról többször veszélyesen tört be a tizenhatoson belülre, de a bosnyák védelmet végül a cserék törték fel.

A fiatal Manzambi egész idényben remekelt a Bundesligában szereplő Freiburgban, 2025-ben pedig Svájc legjobb fiatal játékosának választották. Alapvetően támadó szellemű, technikás futballista, de sokoldalúságát jelzi, hogy a szezon második felében Freiburgban többnyire védekező középpályásként játszott. Fontos szerepe volt abban is, hogy a klub története során először európai kupadöntőbe jutott: gólt szerzett a Braga elleni elődöntő visszavágóján, az Európa-ligában pedig a szezon legjobb fiatal játékosának választották.

A svájci válogatottban, ahol több rutinos játékos is meghatározó szerepet játszik, eddig többnyire csereként kapott lehetőséget. Sebessége, lendülete és az a képessége, hogy a pálya két tizenhatosa között is hatékonyan futballozzon, tökéletes választássá tette arra, hogy a hajrában nyomás alá helyezze a fáradó bosnyák csapatot.

„Johan derűs srác, elképesztő futballtudással” – mondta róla Murat Yakin szövetségi kapitány.

„Rugalmasan használhatjuk: játszhat védekezőbb szerepben, a középpályán, a szélen, de akár csatárként is. Utcai futballista, olyan játékos, akinek szabadságot kell adni. Ma is látszott: tud nyomást gyakorolni, jól cselez, és be is tudja fejezni az akciókat.”

Manzambi története azért is különleges, mert gyerekként még kapusnak készült, első példaképe pedig Manuel Neuer volt, végül sokoldalú középpályás lett belőle. 2025 júniusában Mexikó ellen mutatkozott be a felnőtt válogatottban, néhány nappal később pedig az Egyesült Államok ellen megszerezte első válogatott gólját. A Bosznia elleni duplájával már öt gólnál jár 14 meccsen.

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Hihetetlen – ismételgette még két órával a lefújás után is. „Ez egy gyerekkori álom.” Májusban még arról beszélt, hogy a világbajnokságon legalább egy gólpasszt szeretne adni. A meccs után elárulta, valójában ennél többről álmodott. „Az volt a célom, hogy két gólt szerezzek a világbajnokságon – és most már meg is van a kettő. De remélem, lesz még több is.”

Svájc kedvező helyzetből várhatja a Kanada elleni szerdai találkozót, szinte biztosan továbbjutott már, a tét a csoportelsőség.