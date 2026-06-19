Bíróság elé kell állnia a nemi erőszakkal vádolt marokkói Asraf Hakiminek

Nemi erőszak vádja miatt bíróság elé kell állnia Asraf Hakiminek, a világbajnokságon szereplő marokkói válogatott és a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain hátvédjének.

A szélső védő ügye 2023 márciusában kezdődött, amikor egy 24 éves nő feljelentést tett ellene, a nanterre-i ügyészség pedig vádat emelt a futballista ellen. Hakimi azóta fellebbezett az ellene indított eljárás ellen, ám a versailles-i fellebbviteli bíróság elutasította a kérelmét. Most maga a játékos jelentette be, hogy biztosan bíróság elé kell állnia. Mint írta, ezt ugyanakkor üdvözli, mert így lehetősége lesz megvédeni magát.

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„Az igazságszolgáltatás a szemembe nézett, és azt mondta: »Ha nem lennél híres, soha nem lett volna ügy«” – írta Hakimi pénteken a közösségi oldalán, hozzátéve:

„Éveken át úgy döntöttem, hallgatok. Hittem abban, hogy ha megőrzöm a méltóságomat, türelmes maradok, és bízom az igazságszolgáltatásban, akkor végül helyes döntések születnek. Ma egy olyan történetet mesélnek el, amely nem az enyém, a családom, az életem és mindenekelőtt az igazság kárára. Néha úgy érzem, könnyű célponttá váltam. Az első nap óta erre a tárgyalásra várok. Most már izgatottan várom. Végre lehetőségem lesz megszólalni.”

A felperes ügyvédje, Rachel-Flore Pardo szerint a döntés megkönnyebbülést és reményt jelent ügyfelének, aki úgy érzi, meghallgatta őt az igazságszolgáltatás. Az ügyvéd azt reméli, hogy a tárgyalás más nőknek is segíthet, és tovább gyengítheti a szexuális erőszakot övező tagadás és büntetlenség kultúráját, a férfi futball világában is.

A tárgyalás időpontját egyelőre nem tűzték ki, az eljárás ugyanakkor nem befolyásolja Hakimi világbajnoki szereplését. A játékos pályára lépett Marokkó Brazília elleni, 1–1-es döntetlennel zárult nyitómeccsén, és várhatóan játszani fog a skótok elleni pénteki találkozón is, ami közép-európai idő szerint éjfélkor kezdődik. (MTI, BBC)