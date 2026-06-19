Folytatódik a kelenföldi razzia: 9 nap alatt újabb 20 embert fogtak el

A rendőrség lakossági panaszokra reagálva május 28. óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Június 9. és 17. között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, köztük 10 körözöttet, két embert garázdaság, egyet lopás bűncselekmény elkövetésén, egy másikat kábítószer birtoklásán értek.

Az utóbbi férfinál közel 50 gramm zöld, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, őt magát elfogták, majd mintavételre előállították; a gyorstesztje kábítószer fogyasztására utalt. A rendőrök közterületi alkoholfogyasztás miatt nyolc szabálysértési feljelentést tettek, helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt öt, a KRESZ szabályainak megsértése miatt egy esetben szabtak ki - áll a közleményben.

Május 28. és június 3. között a rendőrök több mint 700 igazoltatást hajtottak végre. Elfogtak, előállítottak 29 embert, köztük 17-et körözés alapján, nyolcat kábítószerfogyasztás, hármat garázdaság, egyet lopás miatt. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek szabálysértési feljelentést. A Kelenföldi vasútállomás régi aluljárójához a Budapesti Rendőr-főkapitányság újabb térfigyelő kamerákat telepített.

Június 3–9. között a kiemelten ellenőrzött területeken a rendőrök 360 embert igazoltattak. Elfogtak vagy előállítottak 19 főt, köztük 12 körözöttet, két gyermekotthonból szökött fiatalt, egyet-egyet pedig kábítószer birtoklása, beutazási és tartózkodási tilalom megsértése, szeméremsértés, rongálás, illetve garázdaság miatt.

Június 4-én köztisztasági akció is indult a környéken, az FKF Köztisztasági Divízió és a FŐKERT Kertészeti Divízió munkatársai végeztek takarítást az Etele téren, a kelenföldi villamosmegállókban, a környező buszvégállomásokon, valamint a vasúti és metróaluljáróban.