Kigyulladt Ausztriában egy magyar fialatokat szállító busz

Kigyulladt egy magyar rendszámú turistabusz csütörtökön Ausztriában, a rajta utazó több mint 30 főt, köztük 27 magyar fiatalt sérülések nélkül tudta elhagyni a járművet, írja a közszolgálati ORF Magyarok, amit a Telex vett észre.

A busz az S6-os gyorsforgalmi úton haladt, amikor Hönigsberg közelében az utazók a motortérből kiáramló füstre és lángokra lettek figyelmesek.

A tűzoltóság több egységgel vonult a helyszínre, a lángokat sikerült megfékezniük, a busz hátulja azonban kiégett, a rendőrség tájékoztatása szerint totálkáros lett. A gyerekeket és kisérőiket végül egy pótlóbusz szállította tovább. A tűzoltóság szerint a motortérben keletkezett tüzet technikai hiba okozhatta.